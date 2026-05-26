Menino de 7 anos desaba em lágrimas ao falar sobre diagnóstico de tumor cerebral

No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante do pequeno Santiago. Até novembro passado, a sua vida era a de uma criança feliz, saudável e cheia de sonhos. Mas, em apenas duas semanas, tudo mudou. Um tumor cerebral abalou profundamente a vida deste menino de 7 anos e da sua família, que agora enfrenta uma dura batalha marcada pela coragem, esperança e união.