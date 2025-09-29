VÍDEO SEGUINTE
Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»

No «Dois às 10», Suzana Garcia, advogada, Vítor Marques, inspetor-chefe da PJ, e Vera de Melo, psicóloga, comentam os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação policial e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:11
NESTE PROGRAMA
