Menopausa precoce hipoteca sonho de ser mãe: Lídia tem apenas 1% de esperança de ter filhos

Carla Anes

Hoje às 12:31

No «Dois às 10», Lídia partilhou a sua história de vida marcada por desafios. Aos 15 anos, devido a conflitos familiares relacionados com o vício do jogo do pai, Lídia saiu de casa e foi viver com o namorado e a sua sogra. Anos depois, Lídia descobriu que tinha endometriose e teve de retirar um ovário atrofiado. Aos 25 anos, Lídia foi diagnosticada com menopausa precoce, o que a impossibilita de ter filhos biológicos. Apesar da frustração e tristeza, Lídia mantém-se positiva e focada no seu relacionamento. A sogra de Lídia acolheu-a como uma filha, e considera que Lídia é como uma filha para ela.

