No “Dois às 10”, recordamos um dos momentos mais inesperados desta edição do “Secret Story 10”: numa fase decisiva, a apenas uma semana da grande final, o reality show foi surpreendido pela desistência de Ricardo João. Numa noite que prometia ser apenas mais um Especial, tudo mudou quando o concorrente confessou não aguentar mais a pressão, abandonando o jogo e deixando colegas e público em choque. Hoje, recebemos o ex-concorrente para uma conversa sobre o fim do seu percurso na casa mais vigiada do país.
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“Mentira!”: Ricardo João responde a declarações de Cláudio Ramos
- Dois às 10
- Há 2h e 4min
NESTE PROGRAMA
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05:43
“Mentira!”: Ricardo João responde a declarações de Cláudio Ramos
Há 2h e 4min
06:32
Zé Amaro é questionado sobre problema de saúde: “Sentiste que estavas no fim?”
Há 3h e 35min
01:59
Cláudio Ramos reage à desistência de Ricardo João: “Nem dormi bem”
Há 3h e 34min
05:20
Cristina Ferreira anuncia conversa com Ricardo João: “Dará as suas explicações”
Há 3h e 23min
05:20
Cristina Ferreira revela conversa com Ricardo João nos bastidores: “Já lhe disse que…”
Há 3h e 23min
05:20
Cristina Ferreira sobre a prestação de Ricardo João: “Gostei de muita coisa, desatestei muitas outras”
Há 3h e 22min
05:20
Cristina Ferreira sobre Ricardo João: “A forma como tratou a Ana não foi bonita”
Há 3h e 22min
09:22
Cinha Jardim quebra o silêncio sobre a vida pessoal de Ricardo João: “Embora não se possa falar”
Há 3h e 10min
05:17
Adriano Silva Martins expõe passado de Rui Oliveira e Luciana Abreu: “Nunca se entenderam”
Há 3h e 1min
05:17
Tensão antiga pode ter sido o motivo do conflito entre Rui Oliveira e Luciana Abreu
Há 3h e 0min
05:11
Cristina Ferreira fica espantada com ligação inesperada a Herman José: “Estás a brincar?”
Há 2h e 54min
03:19
Cristina Ferreira questiona Ricardo João: “Acordaste arrependido?”
Há 2h e 17min
03:19
Ricardo João reage às declarações de Cláudio Ramos sobre si
Há 2h e 17min
02:10
Cláudio Ramos confronta Ricardo João: “Isso não é hipócrita?”
Há 2h e 12min
05:43
Cristina Ferreira para Ricardo João: “Podias ter sido dos concorrentes mais marcantes e estragas tudo”
Há 2h e 3min
03:52
Cristina Ferreira é direta com Ricardo João acerca de Ana: “Nunca te vou dizer”
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Cristina Ferreira fica em choque com ligação em direto ao “Secret Story 10”: “O que é que aconteceu à casa?”
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“Ela precisa muito do dinheiro”: Cristina Ferreira reage às últimas atitudes de concorrente do “Secret Story 10”
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Catarina põe um ponto final na história com João: “Nunca existiu uma relação com o João”
Ontem às 09:58
02:40
O que dizia a mensagem que Catarina enviou a Norberto depois da expulsão dele?
Ontem às 09:58
06:32
Zé Amaro é questionado sobre problema de saúde: “Sentiste que estavas no fim?”
Há 3h e 35min