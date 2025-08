Merche Romero sobre o marido 15 anos mais novo: «No início, também me fez confusão»

No «Dois às 10», celebramos o 1.º aniversário do canal «V+» e do seu programa das manhãs, «Bom Dia Alegria»! Para assinalar esta data especial, Merche Romero e Zé Lopes – os rostos e a alma deste formato cheio de boa disposição – juntam-se a nós para um pequeno-almoço recheado de emoções, cumplicidade e muita alegria.

Durante a conversa, recordamos os melhores momentos deste primeiro ano, revivemos a estreia de 10 de agosto de 2024 e ouvimos os testemunhos emocionados da dupla.

«Bom Dia Alegria» é emitido todos os dias, das 9h às 11h, no canal «V+», e tem conquistado o público com o seu espírito leve, festivo e sempre positivo. Um ano depois, continua a ser sinónimo de bom humor, energia contagiante e amizade genuína.