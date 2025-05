No «Dois às 10», recebemos os vencedores da segunda temporada do «Fantástico», Mia e Xavi. A dupla de ginástica acrobática de Coimbra partilhou a sua experiência no programa e a sua paixão pela ginástica. Mia e Xavi revelaram como se conheceram e como se tornaram uma dupla, destacando a lesão que Mia sofreu e que os permitiu participar no programa. Saiba mais em TVI Player