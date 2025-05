Micael Miquelino sente-se injustiçado com expulsão: «Acho que devia ter sido o...»

No «Dois às 10», Micael Miquelino partilha as suas experiências e reflexões após a saída do programa. Questionado sobre a sua participação, Micael revela que as primeiras semanas foram desafiantes, especialmente após a saída de Leo, com quem se identificou. O concorrente eliminado revela que se sente injustiçado com expulsão e esclarece quem, a seu ver, deveria ter sido o escolhido para abandonar a casa. Saiba mais em TVI Player