No “Dois às 10”, Mickael Carreira fala sobre a sua mais recente canção e assinala uma marca muito especial: 20 anos de carreira. Entre memórias, conquistas e novos projetos, o cantor revela tudo sobre esta nova fase da sua vida artística.
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Mickael Carreira apresenta nova canção a Cristina Ferreira: “Fiz uma música para ti”
- Dois às 10
- Há 1h e 58min
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