Miguel em lágrimas com palavras de Cristina Ferreira: «Mostraste as fragilidades que sempre escondeste»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira fez uma leitura direta sobre o percurso de Miguel, o 9.º expulso do "Big Brother Verão", ao apontar que a experiência o levou a mostrar fragilidades que sempre manteve escondidas. A conversa tocou num ponto sensível quando Miguel começou a falar da família e do facto de os pais estarem separados desde que se lembra, não conseguindo conter as lágrimas ao recordar esse tema. Entrado na casa com uma postura confiante e competitiva, o concorrente de Santarém mostrou nesse momento um lado mais vulnerável, que a experiência no programa acabou por trazer à superfície.