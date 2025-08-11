Miguel Moura mostra a filha na televisão pela primeira vez

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 46min
O Secret Story está de volta!
No «Dois às 10», Miguel Moura partilha a alegria e a emoção de ser pai pela primeira vez. Aos 22 anos, o fadista recebeu nos braços a pequena Ema, nascida a 3 de março, um momento que descreve como um sonho tornado realidade. Entre lágrimas de felicidade, Miguel conta que soube que ia ser pai durante o Rock in Rio e que, desde então, a sua vida ganhou um novo sentido. Revela ainda que foi ele quem cortou o cordão umbilical e que, apesar dos medos e da responsabilidade acrescida, ser pai transformou por completo a sua maneira de ver o mundo. A escolha do nome Ema não foi fácil, mas conquistou o casal pelo seu encanto simples e breve. Coincidência ou destino, Miguel conheceu a namorada Margarida nas festas de Santa Margarida, e agora vivem juntos esta nova e emocionante etapa.

