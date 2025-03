Miguel Vicente desabafa sobre críticas à sua forma física: «Cheguei a um ponto que respondia mal!»

Carla Anes

Hoje às 11:55

No «Dois às 10», Miguel Vicente conversa com Cristina Ferreira sobre as críticas que recebeu relativamente ao seu aumento de peso. O convidado explica que as críticas magoaram-no e que se sentiu pressionado a responder de forma menos apropriada. Saiba mais em TVI Player