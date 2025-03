Miguel Vicente é confrontado com opiniões de ex-colegas e reage de forma inesperada

Carla Anes

Hoje às 11:43

No «Dois às 10», Miguel Vicente, ex-concorrente do "Secret Story - Desafio Final", foi confrontado com opiniões de ex-colegas sobre si. Cristina Ferreira mostrou excertos de entrevistas onde os ex-concorrentes partilham as suas perspetivas sobre a prestação e comportamento de Miguel no reality show. Após ver os vídeos, Miguel Vicente reagiu com boa disposição e afirmou gostar muito dos seus ex-colegas. Apesar de alguns comentários menos positivos, Miguel manteve uma atitude descontraída. Cristina Ferreira questionou Miguel sobre a sua estratégia no jogo e a sua relação com os colegas após o programa. Miguel referiu que Daniela e Tiago lhe enviaram mensagens e que pretende marcar um jantar com todos. Saiba mais em TVI Player