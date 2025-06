No «Dois às 10», Miguel Vicente partilhou a história de como conheceu a sua namorada, Beatriz. O casal, que tem um filho de cinco meses, Duarte, conheceu-se na casa de Miguel, após uma saída à noite, num encontro descontraído com amigos. Beatriz não sabia, inicialmente, que Miguel tinha participado no «Big Brother». Saiba mais em TVI Player