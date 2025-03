Miguel Vicente recorda momentos marcantes na «casa»: «Entrei como pai, mas continuo o mesmo»

Carla Anes

Hoje às 11:14

No «Dois às 10», recordamos os melhores momentos de Miguel Vicente no "Secret Story - Desafio Final". Desde a sua entrada na «casa» como pai até à sua saída, recordamos as suas interações, desafios e a sua decisão comovente de abdicar. Saiba mais em TVI Player