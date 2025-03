Miguel Vicente revela com quem mais se identificava dentro da casa - Cristina Ferreira reage: «Essa é nova...»

Carla Anes

Hoje às 11:49

No «Dois às 10», Miguel Vicente analisou alguns dos momentos mais polémicos da sua participação no reality show. Miguel Vicente referiu que o concorrente com quem mais se identificava era Bruno de Carvalho, mas ficou surpreendido por este se ter focado mais nele do que no jogo. A conversa abordou ainda alguns confrontos que teve com outros concorrentes, e a forma como reagia perante as críticas, muitas vezes virando costas e saindo para pensar. Saiba mais em TVI Player