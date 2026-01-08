Milene sentiu, durante anos, que podia ter evitado a morte do irmão: “Não sabia o que era aquilo”

No “Dois às 10”, Milene partilha um testemunho comovente sobre a morte do irmão, João, nove anos depois do suicídio que marcou para sempre a sua vida e a da família. Descrevendo-o como tímido, reservado e muito talentoso, confessa que ainda hoje não consegue compreender as razões que o levaram a pôr termo à vida, acreditando que possa ter sofrido em silêncio sem nunca o demonstrar. Recorda a forte ligação que tinham em criança e o afastamento gradual com o passar dos anos, bem como a forma como a família “quebrou” após a tragédia, com cada um a viver o luto de maneira diferente. A culpa é um sentimento que a acompanha até hoje — a sensação de que poderia ter reparado em algum sinal, num olhar que escondia dor. Apesar de estar agora mais em paz, Milene assume que é um luto eterno, o maior trauma da sua vida, marcado pelo silêncio, pela saudade e por perguntas que continuam sem resposta.
