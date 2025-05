No «Dois às 10», desmistificam-se crenças populares sobre as mudanças de temperatura e as doenças. Será que o frio é mesmo o culpado? Um médico esclarece dúvidas colocadas pelo público. A discussão aborda como as variações de temperatura podem afetar o sistema imunitário, tornando-o menos eficaz contra os verdadeiros agentes patogénicos. Saiba mais em TVI Player