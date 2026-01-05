No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam as últimas novidades da “1.ª Companhia”.
Momento da saída de recruta da “1.ª Companhia” emociona todos: “Eu não estava à espera”
- Joana Lopes
- Há 1h e 52min
NESTE PROGRAMA
Momento da saída de recruta da “1.ª Companhia” emociona todos: “Eu não estava à espera”
Gonçalo Quinaz mostra surpresa com recruta da “1.ª Companhia”: “Não contava estar a achar-lhe tanta graça como estou”
Após confrontos a Noélia, Adriano Silva Martins defende a recruta: “São tão poucos inteligentes de a porem completamente de parte”
Adriano Silva Martins critica duramente Pedro Barroso: “Tem condicionado metade do grupo”
Cristina Ferreira reage a críticas a Noélia: “Não acho que é a coitadinha”
Gonçalo Quinaz aponta este como o melhor recruta da “1.ª Companhia”
Cristina Ferreira confronta Gonçalo Quinaz: “Porque é que não aceitas o jogo da Noélia?”
Em direto, Adriano Silva Martins enfrenta desafio ao nível da “1.ª Companhia”
Valter Carvalho sobre a entrada na “1.ª Companhia”: “As minhas reticências tiveram a ver com o que está a começar a acontecer”
Valter Carvalho faz duras críticas a Noélia: “A nível físico, para mim, é bola e só está aos berros”
Valter Carvalho recorda conversa com Noélia: “Nem sei porque é que tu estás aqui”
Sem ninguém saber, Valter Carvalho realizou um sonho na “1.ª Companhia”
Inês revela detalhes dos primeiros dias fora do “Secret Story 9”
Inês reage às opiniões sobre Dylan ter investido em votos
Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”
Há 15 min