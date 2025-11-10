Morreu Daniela Silvestre, convidada de Manuel Luís Goucha em 2023

A história de Daniela Silvestre emocionou o país quando, em 2023, foi convidada de Manuel Luís Goucha. Na altura, a jovem partilhou a dura batalha que enfrentava depois de, aos 20 anos, ter ficado tetraplégica devido a um enfarte medular. Agora, chegou a notícia que ninguém queria receber: Daniela morreu aos 23 anos.