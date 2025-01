Morte trágica - Sara cresceu a ouvir falar do irmão que não conheceu

Carla Anes

Hoje às 11:20

No «Dois às 10», Sara partilha a história do seu irmão Tiago, que faleceu um ano antes do seu nascimento. Sara cresceu com os brinquedos e as memórias de Tiago, sentindo a sua presença de forma constante. Aos sete anos, ao visitar o cemitério, Sara apercebeu-se da realidade da morte do irmão.