Mulher grávida de sete meses é esfaqueada — e o agressor é alguém que ninguém esperava

No «Dois às 10», foi abordado um caso que está a ser investigado pelas autoridades, envolvendo uma mulher grávida de sete meses, de 35 anos, que terá sido alegadamente agredida pelo tio, em Queluz, concelho de Sintra.

De acordo com informações inicialmente divulgadas, a mulher, que segurava uma criança ao colo no momento do incidente, terá sido atingida com socos e pontapés, incluindo na zona abdominal, e sofrido um ferimento com arma branca no pulso esquerdo.

Contudo, familiares da vítima negaram os acontecimentos. Os testemunhos deixaram dúvidas sobre a versão dos factos inicialmente avançada, sublinhando que o caso está a ser alvo de investigação e que caberá às autoridades apurar responsabilidades.

O incidente continua sob apuramento por parte das entidades competentes.