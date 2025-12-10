VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

No «Dois às 10», comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:18
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Atualidade

«Vítima inconsciente» no cemitério era, na verdade, um assaltante de um jazigo

28 nov, 12:57

Em fuga, a enfermeira assassina que chocou Portugal está agora a pedir uma indemnização ao Estado

24 nov, 12:44

Homem mata sobrinho a tiro por disputa de terreno

21 nov, 13:20

«Emprestei o carro a um familiar»: a explicação da jornalista 'envolvida' num caso de atropelamento e fuga

20 nov, 12:58

Agentes da PSP do centro de Lisboa terão agredido, violado e sodomizado dois homens na esquadra

19 nov, 12:56

Ator Carloto Cotta absolvido de todos os crimes, incluindo violação e sequestro

18 nov, 12:49

Imagens inéditas. Idosos são encontrados mortos dentro de casa inundada: «Terão morrido afogados»

13 nov, 12:21
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

Hoje às 12:18

Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»

Hoje às 10:46

Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»

Hoje às 09:55

Cláudio Ramos comenta romance assumido por atriz da TVI: «Gostava que eles casassem»

Hoje às 10:05

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Hoje às 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

Hoje às 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

Ontem às 16:00

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Fora do Estúdio

Último texto de Clara Pinto Correia é divulgado após a sua morte

Hoje às 15:21

Depois de mudar a cor do cabelo, Dylan toma outra decisão que vai deixar Inês em 'choque'

Hoje às 08:55

«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

Ontem às 15:49

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Ontem às 15:32

Fotos

Pais abandonam filhas de 4 e 9 anos em casa no Natal com refeições congeladas e partem de férias para o México

Hoje às 17:00

Coloque película aderente nas calhas das janelas para combater o frio

Hoje às 16:30

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Hoje às 16:00

Aqui trabalha-se menos de metade do mês e receba 855 euros

Hoje às 16:00