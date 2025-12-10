No «Dois às 10», comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»
- Joana Lopes
- Hoje às 12:18
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:13
Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»
Hoje às 12:18
01:46
Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»
Hoje às 09:55
06:32
Cláudio Ramos comenta romance assumido por atriz da TVI: «Gostava que eles casassem»
Hoje às 10:05
06:32
Atriz não poupa críticas ao ex-marido: «Eu com contrações e ele a jogar jogos no telemóvel»
Hoje às 10:31
04:23
Ao lado de Diogo Valsassina, Ana Guiomar apanha bouquet de noiva
Hoje às 10:34
01:51
Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»
Hoje às 10:46
07:40
Conhecemos melhor António José Seguro, candidato à Presidência da República
Hoje às 11:22
03:02
Lembra-se do jovem que foi assassinado em frente a uma creche? Mãe recorda: «Toquei-lhe, ele estava muito frio na cara»
Hoje às 11:40
06:18
Mãe viu o filho sair de casa para ir ao café e encontrou-o morto no meio da rua: «Quando cheguei ao pé dele, já estava morto»
Hoje às 11:49
03:19
Bruno recorda o dia em que o irmão foi assassinado: «A caminho, estava a ver o corpo do meu irmão na televisão»
Hoje às 11:50