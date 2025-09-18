Mulher salta da varanda para escapar à violência do marido. As imagens impressionam

Uma mulher saltou da janela do primeiro andar da casa, em Lagos, no Algarve, onde estava a ser agredida e ameaçada de morte pelo marido. Em comunicado, a PSP de Faro adianta que o homem, de 50 anos, foi detido em flagrante e está indiciado da prática do crime de sequestro e de violência doméstica.
- Dois às 10
- Há 2h e 24min
