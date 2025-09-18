VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Mulher salta da varanda para escapar à violência do marido. As imagens impressionam

Uma mulher saltou da janela do primeiro andar da casa, em Lagos, no Algarve, onde estava a ser agredida e ameaçada de morte pelo marido. Em comunicado, a PSP de Faro adianta que o homem, de 50 anos, foi detido em flagrante e está indiciado da prática do crime de sequestro e de violência doméstica.

  • Dois às 10
  • Há 2h e 24min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Atualidade

Homem atira-se do quarto andar para pôr termo à vida, mas acaba por matar a vizinha

16 set, 12:53

«Um dos dois tem de morrer»: Mãe atacada pelo filho teme reencontro com o mesmo

15 set, 12:53

Detido padrasto que abusou sexualmente do enteado durante cinco anos

12 set, 13:12

Detido homem que oferecia 500 euros por cabeça de brasileiros mortos

11 set, 12:49

Menino de 12 anos encontrado sozinho, descalço e com ferimentos ligeiros. Vizinhos dizem que «história está mal contada»

10 set, 13:11

Bebé encontrado sem vida em casa com corda à volta do pescoço

8 set, 13:39

Elevador da Glória: Quem eram os cinco portugueses que perderam a vida na tragédia

5 set, 12:55
MAIS

Mais Vistos

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Hoje às 11:55

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

16 set, 11:24

Tanya desaba em lágrimas ao falar de Iran Costa: «Soube antes de toda a gente»

Hoje às 10:16

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»

16 set, 11:17

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Há 2h e 18min

Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

Há 2h e 48min

Descubra como fazer lasanha na air fryer

Ontem às 15:30

Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar no ponto certo

Ontem às 14:30

Fora do Estúdio

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

Há 2h e 39min

Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

Hoje às 09:12

«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois

Ontem às 15:00

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

Ontem às 09:03

Fotos

Este chalet é perfeito para uma escapadinha de outono. E fica a menos de uma hora de Lisboa

Há 1h e 18min

Depois de saber isto, nunca mais vai deixar um copo de água na mesa de cabeceira

Há 1h e 48min

Ainda não pagou o IUC este ano? Em fevereiro de 2026 terá de o fazer outra vez

Há 2h e 2min

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Há 2h e 18min