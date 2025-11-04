No «Dois às 10», é comentado o caso de uma mulher que confessou ter bloqueado a passagem de ar para filho de cinco meses em duas ocasiões, com intenção de o matar.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Mulher tenta matar filho bebé no hospital: «Colocou algodão no tubo por onde respirava»
- Dois às 10
- Hoje às 12:16
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
06:50
Mulher tenta matar filho bebé no hospital: «Colocou algodão no tubo por onde respirava»
Hoje às 12:16
01:03
Cristina Ferreira reage a mudança na vida de João Ricardo que envolve Joana Diniz: «Foi a Joaninha que te mudou»
Hoje às 09:58
01:03
João Ricardo cumpriu um objetivo de há muito
Hoje às 09:58
05:34
Cristina Ferreira comenta reviravolta no «Secret Story 9»: «O país está todo em suspenso»
Hoje às 10:05
05:34
Cristina Ferreira sobre discussão entre Pedro Jorge e Marisa: «Aquela frase deixa qualquer um de rastos»
Hoje às 10:06
09:03
Joana Diniz declara-se em direto a João Ricardo: «Sou completamente apaixonada»
Hoje às 10:12
00:55
Após procedimentos estéticos, António Leal e Silva mostra o seu novo rosto
Hoje às 10:31
06:40
Aos 62 anos, rosto da TVI recorre a intervenções estéticas e revela a sua nova imagem: «Está uma pessoa nova»
Hoje às 10:34
02:03
António Leal e Silva recorda ataques por causa de Catarina Miranda: «É um idiota»
Hoje às 10:36
03:39
Gostava de adormecer e nunca mais acordar. E foi isso que aconteceu
Hoje às 11:19
07:16
João foi pai aos 61 anos. Filha recorda como o pai a preparou para a morte
Hoje às 11:29
02:46
Marília cresceu a ver a avó e a mãe a serem agredidas pelos companheiros
Hoje às 11:36
03:09
Avô de Marília apertava o pescoço da avó, empurrava-a das escadas e dizia que a ia matar: «A minha avó vivia em sillêncio»
Hoje às 11:41
01:20
Burlão passa-se pelo cantor Zé Amaro e rouba 250 mil euros a mulher de 64 anos
Hoje às 12:42