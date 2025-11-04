VÍDEO SEGUINTE
Mulher tenta matar filho bebé no hospital: «Colocou algodão no tubo por onde respirava»

No «Dois às 10», é comentado o caso de uma mulher que confessou ter bloqueado a passagem de ar para filho de cinco meses em duas ocasiões, com intenção de o matar. 

