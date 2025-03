Mulheres ganham menos que os homens em Portugal e a diferença é chocante!

Carla Anes

Hoje às 11:04

No «Dois às 10», Luísa recorda os tempos em que a independência financeira era um desafio para as mulheres que desejavam estudar. A escolha da Engenharia Química, influenciada pela aptidão em matemática e pelas oportunidades de carreira na época, surge como um caminho para a autonomia. A conversa aborda a baixa percentagem de mulheres que prosseguiam para o ensino secundário e superior, e a determinação daquelas que o faziam, apesar da falta de apoio familiar e das disparidades regionais no acesso à educação. Luísa recorda que «eram mesmo outros tempos», onde o acesso à educação era um privilégio e não um direito para todos. A análise da Pordata sobre a pobreza na terceira idade feminina também é mencionada, revelando que muitas mulheres enfrentam dificuldades financeiras devido a carreiras não contributivas ou à falta de oportunidades de emprego, muitas vezes lamentando não terem seguido as carreiras que realmente desejavam. Saiba mais em TVI Player