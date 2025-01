Muriela desabafa sobre o luto da filha bebé: «Tive de fazer o luto dela em vida» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 12:22

No «Dois às 10», Muriela Silva partilha a história da sua filha, Maria, que faleceu com apenas dois anos e meio, vítima de uma doença rara degenerativa, Leucodistrofia Metacromática. Muriela descreve a rapidez com que a doença progrediu, desde os primeiros sintomas aos 17 meses de idade até ao diagnóstico e, posteriormente, o falecimento. A convidada explica como lidou com a dor da perda da filha, o apoio que recebeu e o desejo de voltar a ser mãe, apesar das possibilidades do gene da doença rara se manifestar num futuro filho.