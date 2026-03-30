No “Dois às 10”, recebemos João após a sua saída do “Secret Story 10”, numa noite de expulsão carregada de emoções. Depois de cinco intensas semanas dentro da casa, o ex-concorrente conta-nos tudo sobre a sua experiência, os momentos mais marcantes e as relações que construiu.
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“Nada disso foi posto em cima da mesa”: João esclarece tudo sobre a relação com Catarina
- Joana Lopes
- Hoje às 11:58
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