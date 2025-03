«Não é dos meus preferidos»: Miguel Vicente comenta prestação de concorrente

Carla Anes

Hoje às 11:52

No «Dois às 10», Miguel Vicente comentou a prestação de um concorrente do reality show. O convidado admitiu que o concorrente «não é dos [seus] preferidos», mas reconheceu o seu valor no jogo. A conversa centrou-se nas características necessárias para um bom concorrente. Saiba mais em TVI Player