«Não está arrependido»: Psicóloga analisa testemunho de Militão e aponta motivo para o único momento em que se vê emoção

No «Dois às 10», falou-se sobre o caso de Luís Miguel Militão, que, numa segunda saída precária da prisão, concedeu uma entrevista exclusiva à TVI e à CNN. Militão abordou o massacre que ocorreu há 24 anos e que resultou na sua condenação a 150 anos de prisão pelo assassinato de cinco empresários portugueses no Brasil, revelando detalhes sobre o crime e as suas consequências.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:45
