No “Dois às 10”, João Ricardo faz revelações inesperadas sobre o período que se seguiu à sua saída do “Secret Story – Desafio Final”.
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Não estava à espera. João Ricardo revela o que descobriu após sair do “Secret Story – Desafio Final”
- Dois às 10
- Ontem às 11:34
NESTE PROGRAMA
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Não estava à espera. João Ricardo revela o que descobriu após sair do “Secret Story – Desafio Final”
Ontem às 11:34
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Nova silhueta de apresentadora da TVI não passa despercebida: “Está mais magra”
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Ontem às 11:12
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João Ricardo reage à vitória de Pedro Jorge: “Se o público escolheu…”
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Ontem às 11:39
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João Ricardo reage a críticas de Marcia Soares: “Se a Marcia acha que me chamar cobarde está certo…”
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Primeira entrevista de João Ricardo após o segundo lugar no "Desafio Final" - Veja a conversa completa
Ontem às 12:46