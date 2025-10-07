Não junte estas frutas na fruteira, diz engenheira alimentar

No «Dois às 10», recebemos Susete Estrela, Engenheira Alimentar, para falar sobre o livro «Mais de 50 coisas que não deve fazer na cozinha». A especialista revela erros comuns, dicas para evitar doenças silenciosas e como garantir refeições seguras, lembrando que «a alimentação só é saudável se for segura».