No "Dois às 10", recebemos Sandrina, que conquistou o público nos reality shows pela sua boa disposição e alegria contagiante. Hoje, já casada e mãe da pequena Ariel, chega ao programa acompanhada pela filha para um pequeno-almoço muito especial, onde decide abrir o coração sobre um tema delicado: o problema de saúde da pequena Ariel, diagnosticada com surdez. Numa conversa emotiva e sincera, Sandrina partilha o percurso, os desafios e as esperanças desta nova fase da sua vida enquanto mãe, mostrando toda a força e ternura que a caracterizam.
Não parece a mesma. Sandrina revela o produto que a ajudou a mudar de corpo: «Emagreci 15 quilos»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:53
04:11
Não parece a mesma. Sandrina revela o produto que a ajudou a mudar de corpo: «Emagreci 15 quilos»
Hoje às 10:53
06:03
Raquel apela à saída da Liliana do «Secret Story 9»: "É mesmo insuportável a convivência com ela"
Hoje às 10:01
07:12
Cláudio Ramos defende Liliana e Raquel atira: "Ela teve a culpa a partir do momento em que deu abertura ao Fábio"
Hoje às 10:03
05:28
Cláudio Ramos defende Liliana e confronta ex-concorrentes: "Vocês deram à Liliana o benefício da dúvida?"
Hoje às 10:08
05:26
Cláudio Ramos revela teoria inédita sobre Marisa
Hoje às 10:21
05:26
Jéssica sobre Pedro e Marisa: "Eles não se apoiam"
Hoje às 10:21
03:12
Cláudio Ramos expõe confissão de Marisa Susana sobre Pedro: "Seduzia-me através do espelho"
Hoje às 10:33
02:26
Jéssica Vieira lança suposição sobre Liliana: "Acho que ela pode procurar o Zé"
Hoje às 10:43
02:26
Cláudio Ramos garante: "Tenho a certeza que a Liliana e o Zé vão voltar"
Hoje às 10:44
03:15
Sandrina encerra capítulo da sua vida: “Quase não estava a ver a bebé, quem a estava a criar era a minha mãe”
Hoje às 10:49
03:15
Filha de Sandrina foi diagnosticada com surdez
Hoje às 10:49
03:15
Sandrina fala sobre o problema de saúde da filha: “Não sabemos se é reversível”
Hoje às 10:49
02:57
Sandrina revela quem é o seu melhor amigo e 'choca' Cláudio Ramos
Hoje às 10:57
02:22
30 anos depois do desabamento de varandim do estádio de Alvalade, adepto recorda a tragédia: “Tive uma cruz no meu nome”
Há 3h e 53min
02:08
Programa da TVI recebe sobrevivente de tragédia que abalou o país. Cláudio Ramos reage: "É um milagre estar aqui"
Há 3h e 47min
10:01
Adepto do Sporting, vítima de tragédia, alega negligência do clube: “Porque é que não me acodem a mim?”
Há 3h e 35min