Não pode perder a comovente história d'A Menina do Laço!

Carla Anes

Hoje às 10:35

No «Dois às 10», Joaquina partilhou a história de «A Menina do Laço», um projeto que nasceu da necessidade de ajudar a neta, Benedita, diagnosticada com perturbações do espectroo do autismo. Devido à falta de apoio e vagas em instituições públicas, a família teve que recorrer ao setor privado, o que gerou custos elevados. Para fazer face às despesas, Joaquina começou a fazer laços para vender. As primeiras clientes foram as colegas de trabalho, que sabiam da sua história e queriam ajudar. Com o tempo, os pedidos tornaram-se personalizados, com clientes a pedirem laços para combinar com os vestidos das filhas. Joaquina sente um grande conforto em saber que o seu trabalho está a ajudar a neta. Os laços, feitos à mão com materiais como pele sintética e pérolas, podem ser encontrados online sob a marca «A Menina do Laço by Benedita», já registada. Joaquina dedica-se à criação dos laços mesmo sacrificando horas de sono, geralmente trabalhando neles à noite. O filho de Joaquina, apesar de ser tímido, expressou a sua gratidão pelo seu trabalho em ajudar a neta. Joaquina está determinada a fazer tudo o que puder pela neta, Benedita. Saiba mais em TVI Player