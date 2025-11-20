«Não sei como se aguenta»: Cristina Ferreira emociona-se com história de Diogo. Saiba como ajudar

No «Dois às 10», a história de Diogo comoveu profundamente Cristina Ferreira. A apresentadora emocionou-se ao ouvir o testemunho da mãe de Diogo, Patrícia, sobre a luta diária e a falta de um diagnóstico para a doença rara do filho, confessando: «Não sei como se aguenta». O menino de cinco anos não anda nem fala, mas a família mantém a esperança e a crença de que «por ele fazem tudo».

Se deseja ajudar esta família a custear as terapias essenciais de Diogo, saiba como o pode fazer através da página oficial.