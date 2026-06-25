«Natal a Meias» entrega 3 ambulâncias e equipamentos a bombeiros após angariar valor recorde

No «Dois às 10», Esta terça feira… foi natal, pelo menos para as corporações de bombeiros que receberam material necessário, entre ele 3 ambulâncias. É o resultado do "Natal a Meias", que no último natal juntou mais de 375 mil euros, numa iniciativa conjunta entre a TVI, a Calzedonia e a liga dos Bombeiros Portugueses. São 3 ambulâncias, 5 desfibrilhadores e diverso material necessário às corporações de bombeiros. É o resultado de mais uma campanha do Natal a Meias.