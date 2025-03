Nem amor nem amizade! Flávia Monteiro (Nufla) afirma querer Ruben Silvestre «longe»

Dois às 10

Hoje às 12:00

No Dois às 10, Flávia Monteiro, mais conhecida pelo nome artístico Nufla, conversa com Cristina Ferreira sobre os próximos passos na sua carreira artística e ainda o estado atual da relação com Ruben Silvestre, a amizade que começou dentro da casa mais vigiada do país e quase evoluiu para algo mais.