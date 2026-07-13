Já longe da casa do "Big Brother Verão", Mariana Salgueiro não poupou críticas a alguns dos antigos colegas de jogo. Se com Joana mostrou desilusão pelas palavras que lhe foram dirigidas, foi sobre Raquel que deixou as declarações mais duras.
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"Nem me fale dessa senhora": Mariana Salgueiro deixa críticas a concorrente do Big Brother Verão
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