Ninguém acreditaria se contassem como começou este amor

No «Dois às 10», conhecemos a história curiosa e inspiradora da Raquel e do Vasco. Juntos há 12 anos, este casal prova que, por vezes, há mesmo males que vêm por bem. Tudo começou com um golo do Benfica — um momento de euforia que terminou com uma queda, um braço magoado e várias sessões de fisioterapia. O que podia ter sido apenas um acidente acabou por ser o início de uma bonita história de amor.