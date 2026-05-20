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Ninguém diria que esta famosa já tem 55 anos. Cláudio Ramos garante: “Não parece”

No “Dois às 10”, recebemos Rosinha, uma das artistas mais acarinhadas da música popular portuguesa. A cantora senta-se connosco para uma conversa descontraída, onde conhecemos melhor o seu percurso, as histórias por detrás das canções e os projetos que continua a levar ao público com o seu estilo tão característico.

  • Dois às 10
  • Ontem às 10:13
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