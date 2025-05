Nininho Vaz Maia em maus lençóis? Nova suspeita recai sobre o cantor

No «Dois às 10», Bruno Borges reporta, em direto do Tribunal de Loures, os desenvolvimentos no caso de Nininho Vaz Maia. O cantor foi constituído arguido, mas saiu em liberdade. Os advogados de Nininho Vaz Maia estiveram presentes no tribunal, mas o próprio cantor não. O Ministério Público irá apresentar os factos que sustentam a suspeição e o cantor será presente a juiz em breve. Saiba mais em TVI Player