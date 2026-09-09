No “Dois às 10”, celebramos o aniversário de Cristina Ferreira. Dia 9 de Setembro é dia de festa e muitos foram os portugueses que quiseram deixar uma mensagem especial à apresentadora, num dia que promete ser cheio de carinho, surpresas e emoção.
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No dia de aniversário de Cristina Ferreira, Portugal surpreende a apresentadora
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