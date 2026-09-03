No dia do casamento, Inês foi vestida de noiva visitar o avô ao hospital

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Inês Viegas, uma jovem de 32 anos que viveu um dos momentos mais marcantes e dolorosos da sua vida no próprio dia do casamento. Vestida de noiva, Inês fez questão de visitar o avô Silvino, que se encontrava internado no hospital. Sem saber, aquele seria o último momento que partilhariam juntos. Menos de um mês depois, Inês recorda essa despedida e fala-nos de um amor que ficará para sempre na sua memória.