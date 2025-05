No dia do funeral do avô, filha de Paula morreu: «Em 24 horas perdi dois grandes amores»

No «Dois às 10», Paula recorda a luta da filha contra o cancro e a dor de a ver partir. Ana Rita, mesmo sabendo da gravidade da sua condição, demonstrou uma força admirável. A história de Paula é marcada pela perda do pai e da filha em 24 horas. A convidada recorda o momento em que o primo a informou que o pai não abria a porta e a chamada do agente a confirmar a sua morte. Paula tentou proteger a filha da dor, omitindo a morte do avô. Saiba mais em TVI Player