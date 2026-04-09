No “Dois às 10”, conhecemos a história marcante de Inês, que viu a sua vida mudar drasticamente no dia em que se preparava para celebrar o seu 21.º aniversário. Nesse mesmo momento, recebeu a notícia devastadora de que o namorado, que estava a tirar o curso de piloto, tinha sofrido um acidente de avião e não tinha sobrevivido. Quase uma década depois, a dor permanece profundamente enraizada, ao ponto de Inês não conseguir celebrar o próprio aniversário, carregando consigo uma perda que transformou para sempre a forma como vive e sente a vida.
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No dia do seu aniversário, Inês perdeu o namorado de forma trágica
- Joana Lopes
- Hoje às 11:43
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