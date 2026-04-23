No primeiro ano de vida, Maria Luísa foi diagnosticada com Trissomia 10

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Maria Luísa, uma criança de apenas três anos que, há cerca de um ano e meio, foi diagnosticada com uma condição rara: Trissomia 10. Sem conseguir falar nem andar, enfrenta desafios diários que deixam os pais apreensivos perante um futuro cheio de incertezas. Entre a força da família e a fragilidade do diagnóstico, este é um testemunho comovente sobre amor, resiliência e a luta por respostas e esperança.