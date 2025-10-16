No primeiro mês de vida Camila lutou pela vida na neonatologia

No «Dois às 10», Vanessa conta-nos o desespero que viveu quando a filha nasceu sem respirar e teve de ser reanimada. Durante um mês, Vanessa e o marido visitaram Camila na neonatologia na esperança que ela sobrevivesse. A família não viveu para o susto, mas os problemas não ficaram por aqui. Aos três meses, notaram que a filha não era um bebé normal, procuraram ajuda e veio o diagnóstico de paralisia cerebral. Apesar da incapacidade, Camila é autónoma e uma menina feliz.