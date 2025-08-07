Noah foi Yasmin antes de mudar de sexo: «Desde pequenino senti alguma coisa estranha»

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 26min
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

No «Dois às 10», foi partilhada a história de Noah Cruz, filho de Marta Cruz, que iniciou a transição de género aos 18 anos, passando de feminino para masculino. Ainda enquanto Yasmin, com apenas 12 anos, assumiu-se como homossexual, mas continuava a sentir um profundo desconforto com a sua identidade. Hoje, Noah afirma ter-se reencontrado e sente-se finalmente em paz consigo próprio. Ao longo deste percurso, o apoio incondicional da mãe e da família foi determinante para o seu bem-estar e aceitação.

Vídeos

Maria Botelho Moniz surpreende com opinião sobre concorrente: «Doa a quem doer, está a ser quem é»

Há 2h e 37min

Maria Botelho Moniz sobre concorrente do «Big Brother Verão»: «Está a fazer a melhor passagem por um reality»

Há 2h e 37min

Maria Botelho Moniz tem favoritos no «Big Brother Verão»? Apresentadora revela: «Sei que estão a ser exatamente o que são»

Há 2h e 37min

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz responde a pergunta de Cláudio Ramos: «Nunca acreditaria»

Há 2h e 44min

Emocionada, Maria Botelho Moniz fala do companheirismo de Pedro Bianchi Prata: «Ele tem vivido isto tanto ou mais do que eu»

Há 2h e 45min

Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes»

Há 2h e 46min

Maria Botelho Moniz: «Quero casar, mas prefiro engravidar primeiro»

Há 2h e 50min
MAIS

Mais Vistos

Diogo Marcelino envolveu-se com Mafalda Diamond e Beatriz Prates ao mesmo tempo?

Ontem às 10:42

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Hoje às 10:46

Fanny Rodrigues e irmã deixam de se seguir e apagam registos juntas nas redes sociais

Ontem às 10:34

Cátia vive no carro com o filho: «É difícil explicar a uma criança que não pode tomar banho...»

Ontem às 11:54

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

Ontem às 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Só precisa de sujar um tacho para fazer este bolo de chocolate

2 ago, 14:09

Fora do Estúdio

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que o filho faz todas as noites antes de dormir: «Que amor!»

Hoje às 09:11

Novas pistas do desaparecimento de jovem de 22 anos: «Foram encontrados bilhetes que levam a crer...»

Ontem às 09:32

Zé Lopes faz desabafo: «O assunto que vos venho escrever hoje de bonito tem muito pouco»

Ontem às 08:59

Solange Tavares assume namoro com ex-concorrente do Big Brother — e não é Dinis Almeida

Ontem às 08:46

Fotos

O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

Há 22 min

Noah, filho de Marta Cruz, sobre transição de género: «Fico muito feliz por conseguir olhar-me ao espelho»

Há 28 min

"Nada a invejar ao Dyson". Este secador custa sete vezes menos e tem avaliações impressionantes

Há 2h e 11min

Há uma coisa que Maria Botelho Moniz quer fazer antes de casar

Há 2h e 12min