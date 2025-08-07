Noah foi Yasmin antes de mudar de sexo: «Desde pequenino senti alguma coisa estranha»

No «Dois às 10», foi partilhada a história de Noah Cruz, filho de Marta Cruz, que iniciou a transição de género aos 18 anos, passando de feminino para masculino. Ainda enquanto Yasmin, com apenas 12 anos, assumiu-se como homossexual, mas continuava a sentir um profundo desconforto com a sua identidade. Hoje, Noah afirma ter-se reencontrado e sente-se finalmente em paz consigo próprio. Ao longo deste percurso, o apoio incondicional da mãe e da família foi determinante para o seu bem-estar e aceitação.