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Nomeações no Big Brother Verão geram revolta em estúdio: «Não faz sentido, é muito falso»

No «Dois às 10», as nomeações do «Big Brother Verão» geram revolta em estúdio depois de Boris ter escolhido Vanessa para ficar nomeada, em vez de Tatiana, numa decisão vista como incoerente e falsa.

  • Dois às 10
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