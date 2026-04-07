No “Dois às 10”, recebemos Norberto, que foi um dos expulsos na noite de dupla expulsão do “Secret Story 10”. Após seis semanas intensas dentro da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente vem partilhar a sua experiência, emoções e os momentos mais marcantes desta aventura que não deixou ninguém indiferente.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Norberto confessa ter tido interesse pela mesma pessoa da produção por quem Tiago diz estar apaixonado
- Dois às 10
- Há 2h e 29min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:57
Norberto confessa ter tido interesse pela mesma pessoa da produção por quem Tiago diz estar apaixonado
Há 2h e 29min
02:34
Tem sobras da Páscoa? Faça isto antes de as deitar fora
Hoje às 10:22
08:32
Além do teatro, Manuel Marques fala do outro papel da sua vida: "Também sou pai"
Há 3h e 53min
08:37
Manuela encontrou a felicidade junto do neto David
Há 3h e 45min
05:11
Arroz cremoso de cabrito e cogumelos: a receita ideal para aproveitar as sobras da Páscoa
Há 3h e 40min
01:14
Norberto revela história antiga com Cláudio Ramos: “A primeira pessoa a quem…”
Há 3h e 10min
07:01
Norberto revela a maior discussão do “Secret Story 10”: “Vocês não devem saber porque não passou”
Há 3h e 1min
08:18
“É a pessoa que ele quer”: Norberto revela quem acha que é a escolha de Diogo
Há 2h e 44min
08:18
Norberto defende Diogo de críticas: “Toda a gente apontou o dedo ao Diogo, mas eu não gostei”
Há 2h e 43min
03:08
Norberto admite que já conversou com Catarina fora do “Secret Story 10”
Há 2h e 40min
03:08
Fora da casa, Norberto revela planos com Catarina: “Vamos…”
Há 2h e 39min
01:14
Norberto revela o seu verdadeiro nome: “É um nome único”
Há 2h e 37min
02:57
Cristina Ferreira revela informações sobre a pessoa da produção por quem Tiago diz estar apaixonado: “Tem namorado e…”
Há 2h e 29min
06:05
Norberto explica publicação polémica nas redes sociais antes da gala do “Secret Story 10”
Há 2h e 24min
04:11
Cristina Ferreira anuncia que as imagens da última polémica de Diogo e Eva vão ser mostradas à Casa: "A palavra que fica na cabeça da Eva é 'sustentar' "
Há 2h e 9min