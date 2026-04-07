Norberto defende Diogo de críticas: “Toda a gente apontou o dedo ao Diogo, mas eu não gostei”

No “Dois às 10”, recebemos Norberto, que foi um dos expulsos na noite de dupla expulsão do “Secret Story 10”. Após seis semanas intensas dentro da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente vem partilhar a sua experiência, emoções e os momentos mais marcantes desta aventura que não deixou ninguém indiferente.
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